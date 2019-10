Poucos dias depois de ter sido conhecido que o El Corte Inglés vai criar uma empresa imobiliária para vender os próprios ativos em Espanha, o grupo espanhol adiantou ao ECO que esta operação vai incluir imóveis em território nacional. O foco principal da nova empresa será a gestão dos ativos que detém em Portugal e Espanha, que poderá passar pela compra, venda ou arrendamento de imóveis.

A estreia do grupo espanhol no mercado imobiliário vai acontecer com a criação do El Corte Inglés Real Estate. A empresa vai ser criada com um objetivo inicial de vender um conjunto de 95 imóveis, avaliados em mais de 1.500 milhões de euros, que estão no mercado desde o início do ano.

Mas as metas não passam apenas pela venda desta carteira de imóveis. Ao ECO, o El Corte Inglés adiantou que se trata de uma “opção estratégica, relacionada com a gestão de ativos do grupo, onde se inclui a operação em Portugal”.

“Temos vários ativos imobiliários em Portugal e no grupo e a criação desta empresa vem permitir uma gestão mais integrada e especializada desse património. Essa gestão poderá passar, entre outras opções, pela compra, venda, arrendamento, adaptação e rentabilização de ativos“, continuou, referindo que entre os principais ativos que detém em território nacional estão lojas e armazéns.

Em Portugal, em 2003, o grupo espanhol andou durante dois anos a negociar com a Câmara do Porto a instalação na Invicta, contudo, não foi assinado qualquer acordo. A empresa queria construir uma mega-loja no terreno da antiga estação ferroviária da Boavista, mas a autarquia queria que esta ficasse localizada na Baixa. Face a este impasse, a espanhola acabou por escolher Vila Nova de Gaia para se instalar. Contudo, o terreno na Boavista continua na mira da empresa.

Sobre os imóveis em Espanha, apesar de ter recebido várias propostas para a compra do portefólio “Green”, a decisão passou por desenvolver o próprio negócio imobiliário, aproveitando as vantagens do mercado, explicou o grupo. Este portefólio vai permitir ao grupo reduzir a dívida que tinha e que ascendia a 3.367 milhões de euros.

Assim, a nova empresa vai agrupar três divisões: obras e construção, com uma equipa de arquitetos, engenheiros e profissionais especializados na construção de centros comerciais; exploração e gestão de ativos imobiliários; e El Corte Inglés Empresas, dirigida a clientes internacionais. Na liderança estará Javier Catena, que entrou para o grupo espanhol em março.