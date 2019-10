É na costa sudoeste da Turquia que está o hotel mais luxuoso do mundo. Os hóspedes têm direito a praia privada, vários restaurantes gourmet e vistas de cortar a respiração. Mas não é só no continente africano que estão os hotéis mais luxuosos do mundo. A Europa também os tem, e bastantes. Exemplo disso é Portugal, que se destacou no segmento de luxo dos The World Luxury Hotel Awards com 26 hotéis.

O Mandarin Oriental, em Bodrum, levou para casa o prémio de hotel mais luxuoso do mundo da 13.ª edição dos The World Luxury Hotel Awards, que decorreu este sábado em Rovaniemi, na Finlândia, destronando o australiano Gaia Retreat and Spa, vencedor no ano passado.

Este hotel de cinco estrelas, “onde os sonhos se tornam realidade”, oferece aos hóspedes uma praia privada, restaurantes gourmet, quartos, suítes e vilas. E os preços? Nem são muito elevados, tendo em conta que foi considerado o hotel mais luxuoso do mundo. Aqui, o preço de uma noite começa nos 350 euros com pequeno-almoço, e pode ir até aos 990 euros no caso de uma suíte oriental com vista para o mar.

Num total de 722 hotéis premiados, entre mais de 100 categorias, foram vários os países que se destacaram: desde Holanda, Sri Lanka, Tailândia, Grécia, Estados Unidos, Austrália, Nova Guiné e até Japão. Na hora de escolher os melhores, foram tidos em conta fatores como a prestação de serviços, o luxo e a apresentação, deixando de fora o tamanho da unidade hoteleira, explica a organização.

E porque o que é nacional é bom, e porque o país tem vindo a ganhar destaque no setor hoteleiro, Portugal também brilhou nesta edição dos The World Luxury Hotel Awards ao ver na lista final dos hotéis mais luxuosos do mundo 26 unidades hoteleiras (menos cinco do que as conseguidas no ano passado). E nem todas estão em Lisboa ou no Algarve… o Porto e até Fátima têm distinções.

Embora não sejam atribuídas classificações, da lista nacional fazem parte nomes como Pine Cliffs, A Luxury Collection Resort, Bussaco Palace Hotel, Cascade Wellness Resort, Corinthia Hotel Lisbon, Opus One Luxury Guest House ou Dunas Douradas Beach Club. O ECO preparou uma fotogaleria com as unidades nacionais mais luxuosas do mundo.

Os 26 hotéis portugueses mais luxuosos do mundo