Poucos meses depois de ter adquirido a Maló Clinic, a sociedade gestora Atena Equity Partners está preparada para investir 15 milhões de euros no grupo fundado por Paulo Maló, mas este valor poderá ser bastante superior. Para os novos administradores, a fase de instabilidade financeira “está ultrapassada” e é agora o momento de apostar, entre outros pontos, na expansão internacional, nomeadamente na Polónia.

Em curso está já um plano de investimento de quatro milhões de euros, tal como foi anunciado na altura em que a Atena adquiriu o grupo português. Mas “no bolso” dos novos donos estão outros 15 milhões de euros disponíveis, anunciaram esta terça-feira os novos administradores da Maló Clinic, num encontro com jornalistas. “Temos essa capacidade e esse dinheiro reservado, que vai depender da velocidade e das oportunidades que apareceram. Mas cada euro que pudermos investir, vai ser investido. Temos capacidades, do ponto de vista financeiro, para fazer tudo sozinhos“, disse Miguel Nobre, responsável de desenvolvimento.

Estes milhões serão investidos na abertura de novas clínicas — uma em Portimão e outras duas cujas localizações ainda não estão decididas –, mas também no crescimento na Polónia. Destaque ainda para o setor tecnológico, mais concretamente na digitalização, onde o objetivo é desenvolver a “clínica do futuro em Lisboa”, assim como um “laboratório do futuro”, estando já em curso 44 projetos de I&D.

Até 2025, o objetivo da nova administração é atingir um crescimento médio anual de 5% e um volume de negócios de 47 milhões de euros.

Em maio deste ano, a Maló Clinic foi comprada pela Atena Equity Partners, uma sociedade portuguesa, não tendo sido conhecido o valor da operação. O grupo de medicina dentária, que atravessa um Processo Especial de Revitalização (PER), tinha uma dívida total de 67,5 milhões de euros junto de vários credores, mas conseguiu que fossem perdoados mais de 40 milhões de euros. Atualmente, a dívida do grupo é de cerca de 27 milhões de euros.

Um dos credores a conceder esse perdão foi o Novo Banco, que “esqueceu” cerca de 25 milhões de euros, o equivalente a cerca de metade da dívida que o grupo de medicina dentária tinha para com a instituição.

(Notícia em atualização)