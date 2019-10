Carmo Sousa Machado toma posse como chair da Multilaw

A sócia e chairman da sociedade Abreu Advogados, Carmo Sousa Machado, tomou posse como chair da Multinational Association of Independent Law Firms (Multilaw), na reunião anual de 2019 da associação, na cidade de Dallas, Texas, nos Estados Unidos.

A eleição teve lugar outubro de 2018, na qual Carmo Sousa Machado foi eleita chair-elect, numa reunião da associação, em Bangkok, na Tailândia.

“Aceitei este desafio com entusiasmo, humildade e responsabilidade! Presidir a uma Associação com presença em cerca de 100 países e cerca de 10.000 advogados e conseguir melhorar o muito que já foi feito pelos anteriores presidentes, vai implicar muito trabalho e criatividade mas conto com uma fantástica equipa. Estou muito grata pela confiança depositada em mim”, nota Carmo Sousa Machado.

A sócia da Abreu Advogados conta com várias distinções e momentos históricos para a gestão das sociedades de advogados em Portugal, tais como o facto de ter sido a primeira mulher a tornar-se managing partner, em 2004, ou estreia de uma mulher como chairman, em 2017.

A Abreu Advogados é membro da Multilaw desde 2002, tendo participado ativamente nas suas atividades e em diversos projetos conjuntos.

Carmo Sousa Machado tem vindo a desempenhar diferentes papéis na associação, com destaque para a eleição para o board, desde 2008; integração no management committee, desde 2013; a posição de chair tanto para o EMEA Regional Commitee, entre 2013 e 2018, quanto para a área de practice groups & industry conferences committee da Multilaw, entre 2012 e 2015.