O Castelo de Vila Nova de Cerdeira, em Viana do Castelo, vai transformar-se num hotel de quatro estrelas. O imóvel medieval foi adjudicado a Eurico da Fonseca, que desenvolveu o projeto do Palácio de S. Bento da Vitória, no Porto, no âmbito do Programa Revive. O empresário ficará a pagar uma renda anual de 33.500 euros durante 50 anos, quase o triplo do valor fixado inicialmente.

Para transformar este castelo — que já funcionou como uma pousada entre 1982 e 2008 — num hotel de quatro estrelas, cujas portas abrirão em 2021, o empresário português vai investir três milhões de euros, revelou uma fonte da secretaria de Estado do Turismo.

A proposta de Eurico da Fonseca atingiu praticamente o triplo do valor base do concurso — fixado em 13.260 euros –, o correspondente a uma renda anual de 33.500 euros. A unidade hoteleira vai contar com 41 quartos, restaurante e ginásio.

Eurico da Fonseca comprou em 2015 à Estamo — a imobiliária do Estado — o Palácio de S. Bento da Vitória, no Porto, juntamente com o sócio Fernando Teles, o banqueiro luso-angolano, ex-presidente do conselho de administração do EuroBic.

Esta semana, o Revive adjudicou o Quartel da Graça ao Sana, que vai lá “erguer” um hotel de cinco estrelas num investimento de 30 milhões de euros.