CTT lançam primeiro selo no mundo com luz LED

Faltam cerca de dois meses para o Natal e os CTT não querem perder pitada. Por isso, vão lançar uma nova emissão de três selos e um bloco com um selo sobre os Reis Magos. Para adicionar ainda mais brilho, o bloco filatélico tem luz LED na estrela-guia e pode ser ativado através de um telemóvel. Cada selo pode ser comprado desde 0,53 euros, já o bloco vai custar 3,50 euros.

“Os CTT têm a fama e o proveito de todos os anos encontrar novidades absolutas no capítulo da impressão de selos de correio. Este ano a novidade será a apresentação de um selo com uma lâmpada LED incluída, o que acontece pela primeira vez no mundo em filatelia”, explica o diretor de Filatelia dos CTT, Raúl Moreira, em comunicado.

Os selos desta nova emissão correspondem a cada um dos três Reis Magos: Belchior, Baltazar e Gaspar e são inspirados na passagem bíblica aquando do nascimento de Jesus. Guiados por uma estrela-guia levaram ouro como símbolo da realeza, incenso como símbolo da divindade e mirra como símbolo da paixão, como presente.

Por isso, os Correios de Portugal decidiram incorporar uma lâmpada LED na estrela-guia do bloco. Nesta lâmpada está inserido um díodo emissor de luz, que é ativado através de um telemóvel com sistema operativo IOS ou Android. Para o efeito, no Android, por exemplo, basta ativar a funcionalidade NFC, aproximar o bloco do lado inverso ao ecrã e procurar a zona onde está a ser emitida a frequência NFC que vai iluminar a luz da estrela. No que toca ao IOS, o sistema é idêntico, mas deverá descarregar primeiro uma aplicação que permita a leitura da NFC na App Store.

Com uma tiragem de 100 mil exemplares cada, os três selos terão um valor facial de 0,53 euros, 0,86 euros e 0,91 euros. Já o bloco vai custar 3,50 euros e serão disponibilizados 50 mil exemplares. Os produtos podem ser adquiridos nas lojas dos Restauradores, em Lisboa, Município II, no Porto, Zarco, no Funchal, e Antero de Quental em Ponta Delgada.