Novo Banco quer despedir 27% dos trabalhadores em Espanha

O Novo Banco quer emagrecer a sua atividade em Espanha, pretendendo por isso dispensar trabalhadores mas também fechar balcões. Segundo avança o El Confidencial (acesso livre), nesta terça-feira, o banco liderado por António Ramalho apresentou aos sindicatos uma proposta que prevê a dispensa de 66 trabalhadores, o equivalente a mais de um quarto do número total de funcionários que tem em Espanha, a maioria em Madrid.

De acordo com o El Confidencial, o plano apresentado pelo Novo Banco afetará 27% do quadro de trabalhadores que tem no mercado espanhol. O objetivo é que as negociações arranquem esta semana, ocasião em que se inicia um período legal de um mês para que seja estabelecido um acordo.

Caso não seja possível a chegada a um acordo nesse prazo, o Novo Banco poderá realizar despedimentos de forma unilateral. Contudo, aquilo que é habitual no setor da banca é que seja possível chegar a um acordo com os sindicatos, que conduzem a saídas por reforma antecipada ou voluntárias.

De acordo com os dados da associação de bancos de Espanha (AEB), citados pelo El Confidencial, o Novo Banco tem 236 trabalhadores em Espanha, distribuídos entre o negócio da banca tradicional e da banca privada. Contactado pelo ECO, não foi possível ainda ter uma reação do novo Banco.

Já em 2016, o Novo Banco levou a cabo um corte no número de trabalhadores em Espanha que afetou 125 pessoas, isto após uma proposta inicial que previa a dispensa de 145.

Desta vez, para além da dispensa de funcionários, o plano do banco detido controlado pela Lone Star prevê ainda o encerramento de balcões de uma rede atualmente composta por um total de 18.