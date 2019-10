A Infraspeak acaba de concluir uma ronda de financiamento seed iniciada em outubro do ano passado. Depois de ter levantado 1,6 milhões de euros em outubro de 2018, a startup portuense fechou nova ronda de financiamento, desta vez de três milhões de euros e levada a cabo pela Indico Capital Partners, totalizando 4,6 milhões de euros de investimento em fase seed.

Fundada em 2015 por Felipe Ávila da Costa e Luís Martins, a Infraspeak criou uma solução de gestão de infraestruturas que automatiza, otimiza e simplifica os processos de gestão das operações de manutenção, limpeza, inspeções em infraestruturas complexas como hotéis, centros comerciais, hospitais e aeroportos. Nos últimos três anos, o negócio da empresa tem aumentado, ao nível de vendas, três dígitos por ano, informa em comunicado. Esta semana, Felipe Ávila da Costa comemorava, na sua página de Facebook, a contratação da 50.ª pessoa para a equipa da startup. “Com escritórios no Porto, em Londres, em Barcelona e em Florianópolis, e com trabalhadores remotos a partir de S. Paulo e Lisboa, a nossa equipa está a tornar-se mais internacional a cada mês, tendo já representadas oito nacionalidades diferentes”, escreveu o cofundador.

“Este investimento permitirá à empresa entrar em novos mercados, assim como acelerar o seu crescimento nos mercados em que já se encontra presente como Portugal, Brasil, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido, onde já prestam serviço a mais de 25.000 instalações de clientes como os hotéis Intercontinental, Sheraton, Siemens, McDonalds, L’Oreal e Mitsubishi Electric, entre outros”, explica ainda.

“A procura por software de gestão de manutenção e infraestruturas está no nível mais alto de sempre, pelo que quanto mais rápido avançarmos para mais mercados, maior a probabilidade de atingirmos a nossa visão de sermos a solução de referência global deste setor”, refere Felipe Ávila da Costa, CEO da startup. Já Stephan Morais, managing general partner da Indico, acrescenta que foram dos primeiros investidores a acreditar “na equipa da Infraspeak juntamente com o acelerador americano 500 Startups” devido às suas “métricas impressionantes”, já nessa altura. “Vamos dar muito enfoque à continuação da construção de uma equipa experiente de vendas e marketing para alavancar o crescimento nesta próxima fase”, explica o responsável.

A Infraspeak torna-se assim a nona participada da Indico Capital Partners desde o lançamento do fundo, no início deste ano. Esta ronda torna-se a terceira maior do fundo de capital de risco, depois do investimento na berlinense Tier e na portuguesa Unbabel, que levantou a sua ronda Série C no final de setembro.