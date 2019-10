5 coisas que vão marcar o dia

Na bolsa de Lisboa, os investidores esperam a apresentação de resultados da Jerónimo Martins após o fecho do mercado. O recurso de Ricardo Salgado às multas aplicadas pelo Banco de Portugal, bem como o projeto de base aérea de Alverca vão estar também em destaque a nível nacional. Lá fora, os temas do dia são a criptomoeda do Facebook e as medidas de Angola contra a crise cambial.

Jerónimo Martins apresenta resultados

Depois de a Galp ter dado o pontapé de saída, é a vez da Jerónimo Martins apresentar resultados relativos aos primeiros três trimestres do ano. Até junho, a empresa registou lucros de 181 milhões de euros o que representa uma subida de 0,7% face ao período homólogo, impulsionados pelo crescimento da atividade na Polónia. As vendas aumentaram 5,7% nos primeiros seis meses do ano para 8.908 milhões de euros, crescendo 3,9% em termos comparáveis (like-for-like).

Recurso de Ricardo Salgado a julgamento

Vai ser retomado o julgamento do recurso das coimas aplicadas pelo Banco de Portugal, em 2017, a Ricardo Salgado e Amílcar Pires por ausência de medidas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em unidades do BES no estrangeiro. O processo originou a condenação de Ricardo Salgado ao pagamento de uma coima de 350 mil euros e de Amílcar Morais Pires ao pagamento de 150 mil euros.

Carmona Rodrigues apresenta projeto da base aérea de Alverca

Carmona Rodrigues, ex-presidente da Câmara de Lisboa, e um grupo de especialistas apresentam um projeto para um novo hub em Lisboa com base em Alverca, com Portela a funcionar para voos de médio curso. A proposta prevê que novo aeroporto em Alverca seja capaz de gerir 75 milhões de passageiros, enquanto Portela seria transformada em aeroporto secundário.

Mark Zuckerberg no Congresso dos EUA para falar da Libra

O fundador e CEO da Facebook vai esta quarta-feira ao Congresso norte-americano onde irá falar sobre o projeto da criptomoeda Libra, que tem sido alvo de críticas. A tecnológica recuou na ambição de criar uma nova moeda global e está a ponderar lançar não uma, mas sim várias moedas virtuais indexadas, por exemplo, ao dólar, ao euro e à libra esterlina.

Banco de Angola adota medidas contra a crise do kwanza

O Banco Nacional de Angola vai realizar esta quarta-feira uma sessão extraordinária do Comité de Política Monetária para discutir a crise do kwanza que o país vive. A reunião foi convocada face à evolução dos indicadores monetários e cambiais, sendo que o banco central apontou para a necessidade de adotar medidas de adequação no curto prazo.