5 coisas que vão marcar o dia

A despedida de Mario Draghi dos comandos do BCE marca a agenda mundial deste dia em que também prosseguem as consultas na União Europeia sobre o Brexit. Por cá, destaque para a reunião do conselho geral da Associação Mutualista Montepio Geral, para o arranque da Portugal Mobi Summit e para o encontro de Marcelo Rebelo de Sousa com as startups portuguesas que vão estar presentes no Web Summit.

Draghi diz adeus à presidência do BCE

Mario Draghi preside à sua última reunião como presidente do Banco Central Europeu, depois de oito anos à frente dos destinos da autoridade monetária da zona euro e de oito cortes dos juros de referência. Após a recuperação do programa de compra de ativos e da descida da taxa de depósito para um novo mínimo histórico de -0,5%, na última reunião, não são esperadas novidades ao nível das políticas do BCE.

Tomás Correia chama conselheiros do Montepio

Decorre a reunião do conselho geral da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG). Este será o último encontro de Tomás Correia com os conselheiros antes da assembleia geral de associados, marcada para 4 de novembro, votar o fim deste órgão consultivo. Este encontro acontece numa altura marcada por rumores sobre a saída de Tomás Correia dos comandos da AMMG.

Prosseguem consultas na UE sobre o Brexit

Na sexta-feira realiza-se mais uma reunião de embaixadores da União Europeia para decidir sobre a duração da extensão do adiamento do Brexit a dar a Boris Johnson. Mas até lá, esta quinta-feira vão continuar as consultas entre o presidente do Conselho Europeu — Donald Tusk — e os líderes europeus. A opinião dos embaixadores, no encontro de quarta-feira, foi “unânime em considerar que é necessária uma extensão para ultrapassar o impasse com Londres”, disse um dos participantes citado pela AFP. Os diplomatas mostraram-se favoráveis a “uma extensão mais longa”, ou seja, para lá de 31 de janeiro.

Arranca Conferência Portugal Mobi Summit

Começa em Cascais a 2.ª edição do Portugal Mobi Summit, considerado “o maior evento de mobilidade”, que reúne especialistas mundiais do setor, como o japonês Katsuhiko Hirose (um dos pais da pilha de combustível a hidrogénio), a sueca Sonja Heikkilä (que mudou a face da mobilidade em Helsínquia com uma app), ou Giovanna D’Esposito (UBER), que debate o futuro das plataformas de mobilidade partilhada. A abertura conta com a presença do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

Presidente da República encontra-se com startups portuguesas

Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se esta quinta-feira, ao final da tarde, com representantes de startups portuguesas que participam no Web Summit 2019, evento que arranca em Lisboa no próximo dia 4 de novembro. A reunião será no Palácio de Belém. De acordo com Stephan Morais, general managing partner da Indico Capital Parners, 2019 deverá ser o melhor ano de sempre para o ecossistema empreendedor português. “Se não for um ano recorde pela quantidade de rondas ou pelo valor angariado, será seguramente o melhor ano de sempre para o ecossistema empreendedor”, disse ao ECO.