CTT disparam 10% em dois dias. Tocam máximos de seis meses

Há seis meses que os CTT não valiam tanto em bolsa. Após um período de forte turbulência que atirou os títulos para mínimos históricos, a cotação da ação está em recuperação desde o início do mês. Só nos últimos dois dias, as ações já valorizaram 10% no PSI-20.

Os CTT chegaram a valorizar 5% esta quinta-feira no PSI-20 para 2,66 euros por ações, para o valor mais alto em quase seis meses. A operadora postal mantém assim a tendência de fortes ganhos, que foi esta semana apenas interrompida na terça-feira. Tanto na última sessão como na segunda-feira, os títulos tinham somado mais de 4%.

Carla Maia Santos, salesteam leader da XTB, aponta que a cotada “prossegue a recuperação iniciada no final do mês passado, recuperando as perdas de cinco meses e voltado a valores de abril (2,60 euros por ação), com tendência altista”. No entanto, mais subidas poderão estar limitadas já que “a próxima resistência a observar localiza-se perto dos 2,80 euros por ação”, acrescentou Maia Santos.

Nas 17 sessões negociadas em outubro, os CTT desvalorizaram apenas em quatro. Apesar de não terem chegado para a empresa limpar as perdas deste ano — acumula ainda uma desvalorização superior a 10% em 2019 –, os ganhos recentes põem fim a um período negro para a operadora postal.

Mudanças na liderança, a subida das reclamações e a redução de preços ordenada pela Anacom estiveram entre as principais causas para os CTT afundarem em bolsa nos últimos meses. Há cinco anos em bolsa, os títulos negociaram pela primeira vez abaixo dos dois euros e, a 15 de agosto, tocaram o mínimo histórico de 1,761 euros por ação.

CTT em alta desde o início do mês