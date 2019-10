5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira será marcada pela divulgação de vários indicadores, nomeadamente sobre o stock de crédito e de depósitos e sobre o comércio internacional. Será também conhecido o resultado da emissão obrigacionista da Mota-Engil. No Reino Unido, Boris Johnson vai tentar avançar com eleições antecipadas em dezembro, numa altura em que se espera pela resposta oficial da União Europeia quanto a um adiamento do Brexit.

Resultados da emissão obrigacionista da Mota-Engil

Será conhecido o resultado das ofertas públicas de subscrição das obrigações da Mota-Engil. A construtora reviu em alta o valor da emissão de obrigações que realizou junto dos pequenos investidores, passando dos 75 milhões inicialmente previstos para quase o dobro. O valor da operação de financiamento passou para 140 milhões de euros.

INE publica estatísticas do comércio internacional

O Instituto Nacional de Estatística divulga os dados do comércio internacional de bens relativo ao ano de 2018. Estas incluem as estatísticas do comércio tanto entre Estados-membros, como para países fora da União Europeia, baseadas nas declarações alfandegárias. Em 2017, as exportações portuguesas aumentaram 10,0% e as importações subiram 13,1% face a 2016, atingindo máximos históricos nos valores transacionados.

Boris Johnson pede ao Parlamento britânico eleições antecipadas

O primeiro-ministro britânico vai avançar com uma moção para realizar eleições antecipadas a 12 de dezembro. Esta decisão chega numa altura em que o Brexit atingiu um impasse, já que a lei que prevê o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia está “no limbo” até que Bruxelas responda ao pedido de extensão feito pelo Governo britânico. Os líderes europeus deverão conceder a extensão do Brexit, mas ainda não é certo por quanto tempo, até porque estão à espera dos desenvolvimentos no Reino Unido.

Como evoluiu o crédito e os depósitos em setembro?

O Banco Central Europeu atualiza as estatísticas relativas ao stock de crédito e de depósitos dos diferentes países da Zona Euro, incluindo Portugal. Os dados referem-se a setembro, sendo assim possível perceber como evoluiu a concessão de crédito e a captação depósitos pelos bancos nacionais não só naquele mês, como no acumulado do ano.

Qual foi a intensidade energética da economia portuguesa?

O Instituto Nacional de Estatística vai revelar a Conta dos Fluxos Físicos de Energia referente ao ano de 2017. Entre 2015 e 2016, a intensidade energética da economia portuguesa diminuiu 1,2%, atingindo um dos valores mais baixos desde 2000. Já a intensidade energética do setor das famílias reduziu-se em 1%.