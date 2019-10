A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) acabou de lançar o modelo para avaliar as auditorias. Chama-se “Guia de aplicação de Indicadores de Qualidade da Auditoria” e trata-se de um modelo composto por oito indicadores, incluindo anos de experiência e formação das equipas de auditores, horas despendidas no trabalho de auditoria, entre outros critérios.

O documento está ainda em fase de discussão pública, com o regulador liderado por Gabriela Figueiredo a receber contributos até ao próximo dia 15 de novembro, segundo divulgou a CMVM esta segunda-feira.

Com este guia, a CMVM quer “definir e selecionar indicadores e métricas de qualidade da auditoria adaptado às exigências do nosso mercado e tendo em consideração as melhores práticas nesta matéria a nível internacional”.

Os “oito indicadores permitem obter informação útil sobre vários fatores que contribuem para a qualidade da auditoria, numa perspetiva da firma de auditoria ou do projeto de auditoria”, diz a CMVM. “Cada um destes indicadores desdobra-se em métricas”, acrescenta.