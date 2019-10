S&P 500 abre em máximos. Microsoft dá gás a Wall Street

As bolsas norte-americanas abriram em alta, com destaque para o S&P 500, que não tardou a renovar um máximo histórico. Os investidores estão otimistas perante uma semana de novas apresentações de resultados por parte das empresas.

O S&P 500 abriu a subir 0,3% e a cotar nos 3,035,02 pontos, um nível que fica acima do máximo histórico anterior de 3.027,98 pontos registado a 26 de julho. O industrial Dow Jones abriu a subir 0,42%, para 27.070,54 pontos e o tecnológico Nasdaq ganha 0,53%, para 8.286,73 pontos.

O alívio percecionado das tensões comerciais entre EUA e China e as últimas novidades do Brexit estão a ajudar as bolsas e a ofuscar os anteriores receios de uma recessão económica, no dia em que se vão conhecer os últimos resultados da Alphabet, dona da Google. As ações de Classe A da empresa ganham 1,27%, para 1.279,61 dólares.

Mas são os títulos da Tiffany & Co os que mais brilham na bolsa. A francesa LVMH, dona da marca Louis Vuitton, quer comprar a joalheira norte-americana e terá oferecido 120 dólares por ação, numa operação de 14,5 mil milhões de dólares. As ações da empresa norte-americana estão em alta de 28,83%, a cotarem nos 126,96 dólares.

A contribuir para os ganhos está também a Microsoft, que venceu o braço de ferro com a Amazon por um contrato de fornecimento de tecnologia no valor de dez mil milhões de dólares com o Pentágono. Os títulos da tecnológica liderada por Satya Nadella avançam 2,79%, para 144,65 dólares.