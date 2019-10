A Exponor recebe a quinta edição da Feira Internacional de Emprego Universitário (FINDE.U). O evento decorre entre 29 e 30 de outubro e tem entrada gratuita.

São mais de 100 entidades empregadoras e cerca de três mil ofertas de emprego, estágios e bolsas de investigação. Altronix, Deloitte, Faurecia, Grupo Casais, Lactogal, Lufthansa e Sonae são algumas das empresas que vão marcar presença no evento e que estarão a recrutar nas áreas de gestão, economia, engenharia ou marketing, tecnologia, indústria.

A Didimo, EZ4U, Strongstep e Xpectraltek, quatro spin-off da Universidade do Porto, também vão estar presentes na Feira de Emprego à procura de talentos ligados à área da tecnologia, marketing e design.

“São transacionados cerca de 14 mil currículos que em cada edição. O objetivo é trabalhar o lado da pós formação, apoiar os jovens a entrar no mercado de trabalho e aproximar os estudantes e diplomados do mercado de trabalho”, explica ao ECO fonte da Universidade do Porto.

No decorrer dos dois dias, os visitantes vão ter a oportunidade de contactar diretamente com recrutadores e candidatar-se às vagas disponíveis. A organização aconselha os visitantes a preencher um registo prévio na plataforma online da feira. O objetivo é que o currículo dos participantes esteja disponível numa base de dados que estará acessível a todas as empresas presentes.

Nesta edição são esperados cerca de três mil visitantes, numa iniciativa organizada pela Universidade do Porto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Universidade de Vigo.