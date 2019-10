Revista de imprensa internacional

Em plena crise económica, a Argentina votou para tirar Mauricio Macri da presidência, enquanto Hong Kong cai em recessão. As contas da Amazon, que anunciou uma quebra nos lucros pela primeira vez em dois anos, e a proposta de compra da Tiffany pela Louis Vuitton também se destacam nos jornais internacionais desta segunda-feira.

Financial Times

Partido de Perón de regresso ao poder na Argentina

Mauricio Macri admitiu a derrota nas eleições presidenciais deste domingo na Argentina. Alberto Fernández, de 60 anos, venceu as eleições com 48% dos votos, enquanto a coligação de centro-direita de Macri conseguiu 40,5%. O resultado eleitoral determina o regresso ao poder do partido de Juan Domingo Perón, que governou a terceira maior economia da América Latina em 24 dos últimos 30 anos. “Os tempos que se avizinham não serão fáceis”, disse Fernández. “Estamos de volta!”.

Reuters

Protestos nas ruas levam Hong Kong para recessão

Hong Kong caiu em recessão, com a economia a ser penalizada por cinco meses consecutivos de protestos contra o Governo. O anúncio foi feito pelo secretário financeiro da cidade, Paul Chan. “O impacto (dos protestos) na nossa economia é compreensível”, disse, acrescentando que as estimativas preliminares do PIB, que serão divulgadas na quinta-feira, irão demonstrar dois trimestres consecutivos de contração, ou seja, em recessão técnica. Chan acrescentou que será “extremamente difícil” que a projeção do Governo de um crescimento entre 0% e 1% este ano seja cumprida.

Expansión

Amazon sacrifica lucros para investir em entregas ultra-rápidas

A Amazon está disposta a sacrificar os lucros para manter a vantagem competitiva associada à redução do tempo de entrega dos produtos. O lucro da gigante de comércio eletrónico caiu pela primeira vez quase dois anos depois de os gastos com logística dispararem. No trimestre terminado em setembro, a empresa registou um resultado líquido de 2.130 milhões de dólares (1.922 milhões de euros), menos 26% que no período homólogo e abaixo do consenso dos analistas. Anunciou que vai gastar mais de 2.000 milhões de euros no segundo semestre do ano para sustentar o serviço de entregas gratuita em 24 horas.

Bloomberg

Bernard Arnault confirma interesse da Louis Vuitton em comprar joalheira Tiffany

A empresa francesa Louis Vuitton quer comprar a Tiffany, num dos maiores negócios de sempre do setor do luxo. A notícia tinha sido avançada no fim de semana e o interesse foi esta segunda-feira confirmado pelo CEO da LVMH, Bernard Arnault, que clarificou que está em negociações com a Tiffany. O grupo francês oferece 120 dólares por ação (mais 22% que o valor de fecho das ações na sexta-feira), num negócio avaliado em 14,5 mil milhões de dólares.

Cinco Días

Espanhola Camper usa impressão 3D para acelerar o processo de design de calçado

A multinacional espanhola de calçado Camper recorreu à impressão 3D para otimizar todo o processo de design das suas coleções. A empresa, que cria cerca de 500 modelos de sapatos diferentes por estação, está a usar dois modelos de impressoras da empresa catalã BCN3D para aumentar a criatividade dos designers e engenheiros, algo que esperam que se traduza em maiores vendas.

