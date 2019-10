5 coisas que vão marcar o dia

O dia será marcado pela divulgação de resultados das empresas, sendo que esta terça-feira serão conhecidas as contas da Navigator e da Sonae Indústria. Está também prevista a publicação de estatísticas sobre a avaliação bancária da habitação, que tem vindo consistentemente a aumentar, bem como dados sobre as sociedades em elevado crescimento.

Avaliação das casas vai continuar a aumentar?

O Instituto Nacional de Estatística divulga os resultados do Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação referente ao mês de setembro deste ano. Já há 29 meses que a avaliação que os bancos fazem das casas, cuja compra financiam através de crédito à habitação, aumenta. Em agosto, esta avaliação subiu, em média, 5 euros face a julho para agosto, e 7,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando aos 1.288 euros por metro quadrado.

Navigator apresenta contas

A Navigator vai divulgar os resultados do terceiro trimestre deste ano, após o encerramento do mercado. É mais uma das cotadas do PSI-20 que apresenta contas esta semana. No primeiro semestre de 2019, o resultado líquido da empresa de fabrico e comercialização de papel atingiu 94,9 milhões de euros, uma diminuição de 20,5% face aos lucros de 119,4 milhões no mesmo período do ano passado.

Antram e sindicatos assinam novo contrato coletivo de trabalho

A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas vai assinar o novo contrato coletivo de trabalho com motoristas, na sua sede. O processo negocial de revisão do contrato de trabalho terminou este mês, e leva a uma atualização da tabela salarial em 11,1% para os motoristas de pesados, bem como “as principais cláusulas pecuniárias” em, pelo menos, 4%.

Sonae Indústria divulga resultados

A Sonae Indústria revela os resultados do terceiro trimestre de 2019. No primeiro semestre deste ano, a empresa registou 2,4 milhões de euros de lucro, valor que compara com os 18,9 milhões de euros totalizados em igual período do ano anterior, altura em que o resultado foi influenciado pelo pagamento de compensações pelos incêndios.

INE publica dados sobre sociedades de elevado crescimento

O Instituto Nacional de Estatística publica os Estudos sobre Estatísticas das Empresas, incidindo sobre as sociedades de elevado crescimento, para o período entre 2015 e 2017. Estas sociedades são aquelas que empregam pelo menos 10 pessoas de forma remunerada e que apresentam um crescimento médio anual superior a 20%, ao longo de um período de três anos.