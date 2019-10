Revista internacional

As operações em bolsa e a tecnologia estão entre os principais temas nas manchetes dos jornais internacionais desta terça-feira. Por um lado, a Saudi Aramco já tem data para entrar em bolsa, enquanto a TikTok também estará a preparar um IPO. Por outro, a Google quer comprar a Fitbit. Na política internacional, Puigdemont vai a tribunal e a Renamo contesta eleições em Moçambique.

Bloomberg

Maior IPO de sempre acontece em dezembro

A petrolífera estatal saudita Saudi Aramco já tem data para entrar em bolsa. Após a maior oferta público inicial (IPO, na sigla em inglês) de sempre, a empresa vai começar a negociar na Saudi Stock Exchange no dia 11 de dezembro, segundo revelou a Al Arabiya TV, citando fontes próximas. A televisão acrescentou que o regulador dos mercados financeiros sauditas vai fazer o anúncio oficial no domingo, o intervalo de preços deverá ser conhecido a 17 de novembro e a subscrição de ações vai ter início a 4 de dezembro. Com base na avaliação de dois biliões de dólares, a Saudi Aramco poderá levantar 100 mil milhões de dólares em troca de 5% do capital.

Financial Times

TikTok prepara entrada na bolsa de Hong Kong

A startup chinesa ByteDance, que detém a app de vídeos TikTok e a app de notícias Jinri Toutiao, está a preparar uma oferta pública inicial em Hong Kong, que poderá acontecer já no primeiro trimestre do próximo ano. Com sete anos de existência e uma avaliação de 75 mil milhões de dólares, escolheu Hong Kong em detrimento de Nova Iorque para realizar a operação, apesar dos recentes tumultos na região. O índice benchmark Hang Seng já perdeu 11% desde os máximos deste ano, enquanto os protestos continuam nas ruas.

Reuters

Dona da Google quer comprar Fitbit

A Alphabet, empresa dona da Google, fez uma oferta para comprar a empresa de tecnologia wearable Fitbit. A proposta tem como propósito reforçar o segmento de fitness trackers e smartwatches, segundo revelaram fontes próximos da empresa. A notícia é avançada depois de a Alphabet ter apresentado resultados trimestrais, que mostraram que um contínuo aumento dos custos, a um ritmo mais forte que o crescimento das receitas. Os lucros da dona da Google caíram 23% para 7,07 dólares por ação, abaixo das estimativas de Wall Street.

El País

Puigdemont comparece em tribunal belga para saber sobre processo de extradição

O ex-presidente do Governo regional da Catalunha já se encontra no tribunal de primeira instância de Bruxelas. Em causa está a nova ordem de detenção e extradição emitida pelo Tribunal Supremo espanhol, depois de terem sido conhecidas as sentenças dos nove políticos implicados no processo independentista catalão. A audiência é à porta fechada e presidida pelo mesmo juiz que em dezembro de 2017 negou a entrega do ex-presidente da Generalitat.

