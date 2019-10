A confiança dos consumidores em Portugal diminuiu ligeiramente em outubro, “interrompendo o movimento ascendente observado nos seis meses anteriores”. Os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) apontam para a fraca expectativa de fazer grandes compras. Ainda assim, mantém-se a confiança na economia.

“A evolução do indicador resultou do contributo negativo das expectativas relativas à realização de compras importantes e das opiniões sobre a situação financeira do agregado familiar. Em sentido contrário, as expectativas relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar e da situação económica do país contribuíram positivamente”, refere o INE.

O indicador de confiança dos consumidores em Portugal situou-se em -7,2 pontos em outubro, em comparação com os -7,1 pontos no mês anterior. O INE analisa a evolução do indicador fazendo uma média de três meses, mas isolando mensalmente os dados são, no entanto, diferentes.

“Sem a utilização de médias móveis de três meses, o indicador de confiança dos consumidores aumentou em outubro com o contributo positivo das expectativas relativas à evolução da situação económica do país, da realização de compras importantes e sobretudo da situação financeira do agregado familiar”, explica o instituto.

Já o indicador de clima económico também diminuiu em outubro, à semelhança dos dois meses anteriores. Em outubro, os indicadores de confiança diminuíram na Indústria Transformadora e no Comércio, tendo aumentado na Construção e Obras Públicas e nos Serviços.