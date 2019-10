Presidente da República vai ser operado hoje

O Presidente da República vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica esta quarta-feira, à tarde. A operação vai ser realizada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde Marcelo Rebelo de Sousa já se encontra, segundo avança a SIC Notícias (acesso livre). O Presidente tinha já adiantado, num programa televisivo, que iria fazer um cateterismo, do qual está dependente a sua recandidatura.

À entrada do hospital, Marcelo explica que este procedimento serve para “analisar o estado em que se encontra um determinado vaso sanguíneo”, sendo que existem quatro cenários possíveis decorrentes do cateterismo, consoante a avaliação feita.

“Ou não é preciso nenhuma intervenção, ou é preciso uma muito pequena e imediata, ou, coisa que espero que não aconteça, e preciso uma intervenção de maior fôlego, imediata ou a prazo, mas isso em princípio não acontece”, apontou o Presidente, em declarações transmitidas pelo canal.

Marcelo Rebelo de Sousa disse estar “muito tranquilo” face à intervenção, adiantando que levou livros para ler, porque este é um exame que é feito sem anestesia geral. O Presidente avançou ainda que tem acompanhado o debate, que decorre no Parlamento sobre o programa do Governo, dizendo que vai tentar acompanhar também a partir do hospital.

No programa Alta Definição, Marcelo Rebelo de Sousa tinha explicado que os resultados deste exame poderão condicionar uma eventual candidatura, dentro de cerca de um ano, já que pretende continuar a exercer uma Presidência de proximidade e para o efeito a condição física é determinante. “Não vou mudar de estilo”, garantiu. “Se for candidato e se for eleito não vou fechar-me no Palácio [de Belém], deixar de ir, para me preservar, para não me expor”, acrescentou.

(Notícia atualizada às 12h50)