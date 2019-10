Hoje nas notícias: Segurança Social, impostos e habitação

As contas estão públicas estão em destaque nas manchetes dos jornais desta quinta-feira. Por um lado, os imigrantes dão 750 milhões aos cofres da Segurança Social e, por outro, as câmaras nunca cobraram tantos impostos e taxas. O montante de casas compradas a pronto e a pressão na habitação em Lisboa também estão nas notícias. O social-democrata José Eduardo Martins fala sobre a próxima legislatura e as eleições no PSD.

Imigrantes dão 750 milhões aos cofres da Segurança Social

O peso da população estrangeira está a aumentar no mercado de trabalho português, com implicações para o montante arrecado pela Segurança Social com descontos. A Segurança Social já contabiliza 194 mil estrangeiros a descontar no país, sendo que os novos imigrantes são jovens, qualificados e recebem, em média, vencimentos 17% inferiores aos dos nacionais. As receitas da Segurança Social com postos de trabalho ocupados por estrangeiros atinge, assim, cerca de 750 milhões de euros por ano, um valor ao qual se somam ainda receitas com o IRS e o impacto dos imigrantes no PIB. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Câmaras nunca cobraram tantos impostos e taxas

Impostos e taxas renderam 3.470,20 milhões de euros às autarquias no ano passado. Este montante representa um aumento de 4,2% face ao ano anterior e é o mais elevado de sempre, de acordo com dados do Anuário Financeiro dos Municípios de 2018, divulgado pela Ordem dos Contabilistas. As receitas têm recuperado desde 2014, mas o ritmo de crescimento tem desacelerado. A par do aumento das receitas fiscais para valores recordes, os empréstimos são cada vez menores e as dívidas por pagar estão em mínimos de dez anos. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Metade do valor gasto em casas é pago a pronto

O dinheiro vivo é cada vez mais opção para suportar a totalidade ou parte da compra de casa. O pagamento a pronto já abrange metade valor gasto em habitações, com o fim do financiamento total e restrições na taxa de esforço — implementados pelo Banco de Portugal numa série de medidas conhecidas como “travão ao crédito” — a terem efeitos na concessão de empréstimos. Em simultâneo, os juros baixos praticados nas aplicações financeiras e investimentos empurram os investidores para o mercado imobiliário. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

“Estado terá de colocar no mercado 50 mil fogos para resolver problema da habitação”

Romão Lavadinho, presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, estima que são necessários 50 mil casas para resolver o problema da habitação na capital portuguesa e considera que é o Estado que tem de colocar no mercado estas habitações. Com o mercado imobiliário sob pressão, o número de sem-abrigo aumenta e há cada vez mais pessoas a dormirem em tendas no centro de Lisboa, nomeadamente nas zonas entre a Almirante Reis e o Cais do Sodré. Leia a entrevista e a reportagem completadas no I (acesso pago).

José Eduardo Martins: “Não acho impossível que a legislatura dure quatro anos”

O ex-secretário de Estado do Ambiente de Durão Barroso e Santana Lopes e antigo deputado do PSD antecipa que a legislatura, que agora se inicia, tem condições de chegar ao fim. “É provável que dure dois, mas não acho impossível que a legislatura dure quatro anos”, diz José Eduardo Martins. “Com exceção do PCP, parece haver uma predisposição à esquerda para aceitar tudo o que o PS faça desde que a direita não volte ao Governo”. Sobre o PSD, critica Rui Rio e anuncia que vai votar em Miguel Pinto Luz para liderar o partido. Leia a entrevista completa na Rádio Renascença (acesso livre) ou no Público (acesso pago).