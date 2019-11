A startup do segundo dia do Web Summit é…

Chama-se “AINA Ring”, e vai tornar a sua casa inteligente ainda mais… inteligente. O anel funciona com inteligência artificial (AI), e serve para facilitar e realizar as tarefas quotidianas de forma mais rápida.

“Imagina que acordas às sete da manhã. O ecrã do anel vai sugerir que ligues a máquina do café. Deslizas para cima, e a máquina começa a trabalhar”, conta Apoorv Shankar, CEO da Lazy Co, a startup indiana que criou o dispositivo.

Apoorv acredita que, no futuro, ninguém vai querer olhar para “um ecrã de cinco toneladas, para fazer tudo o que quer fazer”. Por isso, o anel é capaz de acender as luzes, de fechar portas, de chamar táxis e também de atender chamadas. Em contexto de trabalho, pode ser um aliado nas apresentações. Em caso de assalto, “com apenas três deslizes, efetua-se a partilha de localização com a polícia”, explica.

O dispositivo é controlado através de uma app, e compatível com várias marcas de produtos smart home. Ainda está em pré-produção, mas já conta com 170 encomendas. “Em breve, esperamos abrir mais uma campanha de vendas”, conta. Para já, o anel tem o preço de 250 dólares.