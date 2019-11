Nove anos depois da primeira edição, Paddy Cosgrave diz que o Web Summit se transformou num “incrível melting pot tecnológico”. “Claro que, no passado, era interessante aprender sobre novas tecnologias e sobre empresas que estavam a criar inovação mas, de igual maneira, são muito interessantes as discussões cada vez mais sérias que vamos assistir aqui. Tornou-se um melting pot de tecnologia”, disse o CEO do evento.

Numa conferência de imprensa, esta manhã, Paddy falou com entusiasmo da sessão de abertura, esta segunda-feira, mas garantiu que os próximos três dias não desiludirão. “Estou muito impressionado com a direção para a qual caminha a tecnologia”, disse, acrescentando que as discussões ao mais alto nível sobre temas como água, privacidade e ambiente o têm impressionado. “Discute-se política por boas razões”, acrescentou.

Sobre o próximo ano, Paddy “Haverá muitos unicórnios novos nos próximos 12 meses. É um momento fascinante, 2020, em termos de investimento”.

Relativamente à edição deste ano, Paddy Cosgrave anunciou que se trata do evento com a maior participação feminina de sempre — 46% — sublinhando o aumento da participação de startups vindas de países africanos e do sudeste asiático. No entanto, o CEO irlandês diz que nunca está satisfeito. “Nunca estou satisfeito. A todas as horas, a cada evento, tiro notas de coisas que podem ser melhoradas ou alteradas”.