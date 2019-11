As alterações climáticas são um tema cada vez mais tido em conta no mundo atual e foi a pensar nisso que se lançou o AI Moonshot Challenge. A ideia é que, através da Inteligência Artificial (IA) e dados de satélite, se resolvam problemas no âmbito da Gestão de Resíduos e Sustentabilidade. O melhor projeto vai receber um prémio de 500.000 euros para formar uma equipa de especialistas.

A competição mundial arrancou esta terça-feira, durante o segundo dia do Web Summit, e já está à procura das melhores ideias de todo o mundo. As equipas são desafiadas a encontrar soluções através da Inteligência Artificial (IA) e de outras tecnologias espaciais emergentes.

Esta primeira edição vai centrar-se em resolver problemas complexos no âmbito das alterações climáticas e monitorização ambiental, em particular, em termos de deteção, localização e monitorização de resíduos nos oceanos. O desafio será combinar fontes maciças de dados de uma variedade de sensores de diferentes tipos, incluindo dados de observação da Terra, para identificar resíduos marítimos ao longo da coluna de água.

A partir de janeiro de 2020, os participantes terão nove meses para desenvolver, experimentar e validar suas soluções e, na próxima Web Summit, em novembro de 2020, serão anunciados os vencedores. Estes vão levar para casa um prémio de 500.000 euros para formar uma equipa de especialistas e realizar pesquisas adicionais em Portugal por um período de até dois anos.

Os interessados devem-se realizar um pré-registo neste site, onde também irão encontrar um calendário detalhado. O AI Moonshot Challenge resulta de uma parceria entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), a Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space), a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Unbabel Labs.