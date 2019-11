Reino Unido é o país “mais gastador” no dia 2 de Web Summit

Britânicos, alemães e holandeses. Por esta ordem, são estes o maiores gastadores do primeiro dia completo de Web Summit, de acordo com um relatório flash elaborado e divulgado pela SIBS.

Segundo a empresa, os britânicos foram os participantes que mais dinheiro gastaram no evento, que registou mais de 21.000 compras dentro do recinto. O consumo médio diário por participante ficou nos 14,10 euros, sendo a hora de pico de compras as 13h31.

De todos os pagamentos feitos durante o dia, apenas 18% foram realizados por portugueses, o que significa que, em cada cinco, quatro foram compras de estrangeiros.