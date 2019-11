Revista de imprensa internacional

A guerra comercial entre Washington e Pequim está em pausa, enquanto o Goldman Sachs faz um novo esforço no sentido de eliminar a desigualdade entre géneros. Em Espanha, o bloqueio político continua e a Endesa apresenta resultados desanimadores. Na mesma linha, a Uber volta a registar prejuízos significativos.

Financial Times

EUA ponderam deixar cair algumas das tarifas aplicadas à China

A Casa Branca está a ponderar eliminar algumas das tarifas aduaneiras aplicadas aos produtos chineses importados pelos Estados Unidos, de modo a confirmar o acordo parcial conseguido com Pequim, no início deste mês. De acordo com cinco fontes, Washington está a considerar eliminar as tarifas aplicadas a 112 mil milhões de dólares de produtos chineses, incluindo vestuário e certos eletrodomésticos. Em troca, os EUA devem exigir um reforço da proteção da propriedade intelectual das empresas norte-americanas e um salto nas compras chinesas de produtos agrícolas.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

El País

Sánchez intensifica batalha ao centro em busca de votos em debate decisivo

Esta segunda-feira realizou-se em Espanha um debate decisivo para as eleições legislativas de 10 de novembro. No embate que colocou frente a frente Sánchez, Casado, Abascal, Iglesias e Rivera foi desenhado um novo cenário. Pedro Sánchez deixou o eixo da esquerda para intensificar a batalha ao centro em busca de votos “órfãos” do Ciudadanos. Para isso intensificou a competição com o PP e o Ciudadanos com a proposta de reformas legais severas, como por exemplo a recuperação da criminalização da convocação de referendos ilegais.

Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

The Guardian

Trabalhadores do Goldman Sachs recebem 20 mil dólares para comprarem óvulos

O Goldman Sachs está a oferecer os trabalhadores que estejam interessados em ser pais até 20 mil dólares para cobrir os custos do “congelamento” de óvulos ou da compra de óvulos doados. Esta medida faz parte do plano que está a ser levado a cabo pelo banco para promover a igualdade e eliminar o fosso salarial entre géneros. Este apoio deverá aumentar a possibilidade dos casais homossexuais terem filhos e permitir às mulheres que planeiem com menos pressão o momento em que serão mães.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

El Economista

Lucros da Endesa caem 85% com fecho das centrais a carvão

A decisão da Endesa de encerrar todas as centrais a carvão, em resultado da falta de rentabilidade, obrigou ao registo de 1.398 milhões de euros em imparidades, com um impacto líquido de 1.052 milhões de euros nas suas contas. Em resultado disso, os lucros da energética espanhola totalizaram 176 milhões de euros até setembro, 85% aquém do verificado no mesmo período do ano passado. Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol).

TechCrunch

Uber com prejuízo de mais de mil milhões de dólares, no terceiro trimestre

A Uber superou as estimativas de receita no terceiro trimestre do ano, apresentado um crescimento homólogo de 30% para 3,8 mil milhões de dólares. Ainda assim, registou prejuízos na ordem dos mil milhões de dólares. No trimestre anterior, os prejuízos tinham atingido os cinco mil milhões de dólares. A Uber continua longe do lucro, com a Uber Eats a pesar nas contas.

Leia a notícia completa no TechCrunch (acesso livre, conteúdo em inglês).