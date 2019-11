Controlar o orçamento familiar é um passo fundamental para ter as finanças pessoais sobre controlo. Contudo, há muitos portugueses a falharem nesse domínio, tanto do ponto de vista dos rendimentos como das despesas.

De acordo com o Observador Cetelem Literacia Financeira, apenas 20% sabe com exatidão o valor das suas despesas mensais, uma situação que se degradou face ao inquérito realizado no ano passado. No mesmo inquérito realizado em 2018, 27% dos inquiridos diziam saber exatamente quanto gastavam por mês.

Apesar dessa quebra, ainda assim há boas notícias do lado das despesas, com a proporção de consumidores a revelar desconhecer os seus encargos mensais a baixar. “A percentagem de pessoas que desconhece o montante das suas despesas mensais desceu de 2018 para 2019, passando de 18% para 13%”, revelam as conclusões do estudo.

Já do lado dos rendimentos, 29% dos inquiridos afirmam saber com exatidão o valor do rendimento mensal, o que representa menos 19 pontos percentuais face aos dados de 2018 que apontavam para uma proporção de 48%. Do total de inquiridos, 13% revelaram ainda desconhecer o valor dos rendimentos do agregado familiar.

A sondagem realizada pelo Cetelem revelou ainda que numa análise geográfica, são os inquiridos no Norte do país que maior conhecimento têm dos seus rendimentos (35%) e das despesas (24%).