Landing.jobs lança guia para contratar em Portugal

A Landing.jobs quer ajudar as empresas internacionais a melhor contratar em Portugal. Para isso, lança esta semana, num evento paralelo ao Web Summit, a primeira edição do guia “Hiring in Portugal”, um projeto que este em desenvolvimento durante os últimos meses.

“A ideia de escrever o livro surgiu por insistência”, conta Pedro Oliveira, CEO e cofundador da startup, uma plataforma que serve de intermediário entre empresas e trabalhadores no setor tech. “Ao longo destes anos — especialmente desde que o Web Summit veio para Portugal, para Lisboa –, têm sido muitos os contactos por parte de empresas internacionais — grandes ou pequenas –, que nos perguntam como é que funciona Portugal”, recorda. Os pedidos de ajuda, “mais de duas centenas, sem dúvida”, levaram a empresa a começar a pensar num formato que se adequasse às necessidades do mercado e que respondesse às perguntas tantas vezes repetidas.

“O projeto surge, por isso, numa perspetiva de criação de valor, que surge num primeiro momento para criar algo mais consistente que passe informação a estas organizações, a estas empresas. É uma proposta de valor para empresas que estão a equacionar recrutar em Portugal”, acrescenta Pedro Oliveira.

De acordo com a Landing.jobs, os principais desafios para contratar em Portugal passam, numa primeira fase, por conhecer bem a cultura portuguesa. “O ‘Hiring in Portugal’ aborda mesmo esse tema. Há que montar o recrutamento mas, antes disso, fazer um planeamento e uma estratégia, e só depois montar os processos antes de avançar no mercado”, detalha Pedro Oliveira.

“Por fim, fazer a aquisição de talento, especialmente no mercado em que estamos e na área das tecnologias, é extremamente complicada a tarefa de atrair o talento certo, e as empresas têm de investir nessa componente de atração, de avaliação, e também na componente de engagement com o talento, para garantir que as contratações acontecem”, acrescenta, apontando uma das principais debilidades do mercado. “O que noto é que há muito pouca cultura de gestão nesta componente de talento. É visto sempre como mais uma função da área de recursos humanos, e eu não acredito nisso. Acredito que a área de recrutamento é uma área por si só, evidentemente com relações fortíssimas com a área de people operations. Mas estará naturalmente sob a alçada dos líderes das empresas”.

A Landing.jobs trabalha com empresas como a Volkswagen, a Daimler e a Cloudflare, ajudando-as a contratar nos mercados onde operam. O lançamento do primeiro guia “Hiring in Portugal” — que deverá ser atualizado anualmente — está marcado para esta quarta-feira, 6 de novembro, no escritório novo da empresa, em Lisboa. O projeto conta com o apoio da Startup Portugal e da revista Pessoas.

“Algumas das componentes do livro são sobre eventos, organizações, e Portugal não é um país estático — pelo contrário, é um país bastante dinâmico –, por isso temos de atualizar. Um livro tem de ser sempre acompanhado de um site, parceiros — momentos físicos pontuais à volta do livro. Quem sabe, no futuro, ter um espaço no Web Summit, para promover Potugal como destino para as suas equipas”, acrescenta o responsável.