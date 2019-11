Wall Street abriu a sessão desta terça-feira em alta pela quinta sessão consecutiva, com os investidores otimistas em relação ao desenrolar das negociações entre Washington e Pequim para travar a escalada na disputa comercial entre as duas maiores economias mundiais.

Do lado chinês, as autoridades estão a pedir a Donald Trump que não aplica mais taxas sobre os produtos que exporta para os EUA como parte do que considera ser a “fase um” do acordo, que poderá ser assinado durante este mês.

Para lá das boas notícias na frente comercial, também a temporada de resultados em Wall Street tem superado em grande medida as expectativas dos investidores — mais de 75% das companhias que já prestaram contas bateram as estimativas dos analistas –, assim como a evolução do mercado de trabalho no mês de outubro.

Neste cenário, o S&P 500 e o Nasdaq, que esta segunda-feira encerraram em máximos históricos pela segunda sessão, voltam a abrir em bom plano esta terça-feira: somam ambos 0,10%. O industrial Dow Jones está em alta de 0,19%, tendo tocado um máximo histórico intradiário nos 27.488 pontos.

“As empresas mais importantes já apresentaram contas e o que temos é suficiente para sugerir que estamos a ter uma temporada de resultados sólida”, referiu Randy Frederick, da Charles Schwab.