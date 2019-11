5 coisas que vão marcar o dia

É o último dia da feira de tecnologia e empreendedorismo Web Summit, com a presença da comissária europeia Margrethe Vestager e ainda Marcelo Rebelo de Sousa. Isto no dia em que a Comissão Europeia apresenta as previsões económicas de outono. No Eurogrupo, os ministros das Finanças da Zona Euro ouvem do secretário de Estado Ricardo Mourinho Félix as prioridades do novo Governo português. É dia de resultados. Muitos resultados em Lisboa: prestam contas BCP e outras seis cotadas portuguesas.

Último dia de Web Summit

É o último dia da maior feira de empreendedorismo na Europa. Termina o Web Summit. Um dos pontos altos do dia será a conversa com Margrethe Vestager, comissária europeia responsável pela Concorrência e vice-presidente executiva indigitada da Comissão Europeia, que ocorrerá entre a 16h30 e as 16h55. Logo a seguir começa a cerimónia de encerramento, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e o fundador do evento, Paddy Cosgrave.

Bruxelas atualiza previsões económicas

A Comissão Europeia vai divulgar as Previsões Económicas de Outono. As novas projeções para o andamento da economia da Europa, com previsões atualizadas para cada um dos países, vão ser apresentadas em conferência de imprensa pelos comissários europeus Pierre Moscovici (Assuntos Económicos e Financeiros) e Valdis Dombrovkis (Euro). A conferência acontece às 10h00, hora de Lisboa.

Eurogrupo reunido para ouvir prioridades do Governo português

O grupo informal de ministros das Finanças da Zona Euro volta a reunir esta quinta-feira. Vários pontos em agenda nesta reunião do Eurogrupo: discussão sobre o impacto do investimento público em inovação no crescimento económico; apresentação das previsões económicas de outono da Comissão Europeia; análise da proposta alemã para o board do Banco Central Europeu; e ainda audição de Ricardo Mourinho Félix sobre as prioridades do novo Governo português.

BCP presta contas

É a vez de o BCP apresentar contas relativas aos primeiros nove meses do ano após o fecho do mercado. Uma poll de analistas compilados pela Reuters apontam para um lucro de 200 milhões de euros para o banco liderado por Miguel Maya. Isto depois de ter chegado a meio do ano com um resultado líquido positivo de 169,7 milhões de euros.

Bateria de resultados em Lisboa

Não é só o BCP que divulga resultados do terceiro trimestre. Há uma longa lista de cotadas nacionais que também apresentam esta quinta-feira as contas: Cofina, Corticeira Amorim, Altri, F. Ramada, Sonae Capital e Novabase.