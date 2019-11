São quatro dias de Web Summit mas, durante toda a semana, haverá muito mais para ver e fazer do que “apenas” acompanhar os oradores em palco.

Fora de horas e, fora do Altice Arena, haverá dezenas de eventos paralelos, promovidos pelas startups para despertar o bichinho do empreendedorismo e, claro, conhecer pessoas. O ECO preparou uma lista com os side events que não pode perder durante estes dias.

6 de novembro, quarta-feira

Machine Learning in the Browser: Este é um side event para os apaixonados pela programação. Organizado pela Altar.io, o Machine Learning in the Browser vai acontecer à volta do JavaScript, na rua Adriano Correia de Oliveira, 4A, e vai oferecer aos participantes cervejas e pizzas.

Web Summit 2019 After Party: Das 19h às 21h, no Aquele Lugar Que Não Existe, em Marvila, a Câmara de Comércio Sueco-Portuguesa (CLS) e a Digital Venture vão organizar um After Party fechado, com bar aberto. O evento, que funcionará apenas com convite, vai reunir os melhores investidores e startups da Suécia e de Portugal para uma festa num local subterrâneo em Lisboa.

7 de novembro, quinta-feira

WiiT Lisbon Networking Drinks Reception: Neste evento organizado pela Women in Immersive Tech Europe (WiiT) haverá um painel especial sobre as tecnologias emergentes, com a presença de vários especialistas do setor. O evento vai decorrer das 17h às 19h no Manicómio Based on a true Story, no Beato, e é de entrada livre.

#HELLYES! NOMADX Unofficial Closing Party: A festa de encerramento não oficial do Web Summit vai acontecer na quinta-feira, a partir das 22h no Ministerium Club, na Praça do Comércio. Neste evento, organizado pela NOMADX, o lema vai ser "curtir, suar, fazer networking e festejar a noite toda". A festa acaba às 5h e tem um custo entre dez e 25 euros por pessoa.

Led Innovation Alumni Shocase: Das 9h às 15h de quinta-feira, no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, vai decorrer um showcase de ex-alunos da EIT Health Innovation Fellowship Network. Este evento anual reúne os principais ex-alunos dos vários programas de inovação direcionados às necessidades do EIT. Haverá uma sessão de pitch com prémios para o melhor empreendedor júnior e sénior.

GlassofOpportunities: É a primeira edição do Glass of Opportunities! organizada pelo European Institute of Innovation & Technology (EIT). Durante este evento, que vai reunir uma comunidade de ex-alunos do EIT e oradores especiais, o objetivo será explorar os diferentes caminhos da inovação no setor da saúde.

Web Summit Startup Pitch Competition: Termina esta quinta-feira, às 15h00, a TAIKAI Blockchain Side Pitch Competition, uma competição de startups que decorre em paralelo com a competição de startups do Web Summit. A startup selecionada como a melhor da competição receberá um prémio de 1.500 euros em serviços patrocinados pela Bright Pixel.

8 de novembro, sexta-feira