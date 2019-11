Três dias, 1.200 oradores. Se esta perdido entre palcos, conferências e outros eventos, talvez consiga encontrar aqui um caminho a seguir. Jogue o jogo.

São três dias e meio de agenda apertada. Todos os participantes no Web Summit — mais de 70 mil este ano, segundo a organização — descarregam a app do evento e, entre as opções, está o planeamento da agenda mediante os palcos, os temas e os oradores disponíveis e, de acordo — claro — com os interesses de cada participante.

A Pessoas olhou com atenção para o programa completo do evento e traça quatro perfis de participante diferentes que podem bem ir ao encontro das suas necessidades e características.

Se, no primeiro dia do evento se sentir perdido, já sabe: participe neste “jogo” e trace o seu programa sem olhar para trás.