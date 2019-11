A Nos está a brilhar em bolsa. A operadora liderada por Miguel Almeida ganha mais de 5%, depois de ter revelado um aumento de 10% nos lucros dos primeiros nove meses deste ano.

Os títulos da empresa arrancaram a sessão em alta, subindo mais de 1%, mas rapidamente acentuaram a tendência positiva numa sessão que está a ser de ganhos tanto em Lisboa como no resto da Europa.

Segue a ganhar 4,69% para 5,49 euros, mas esteve já a valorizar mais de 5%, renovando máximos de meados de agosto. Lidera as subidas entre as cotadas do PSI-20.

Nos brilha na bolsa

Os investidores estão a reagir positivamente aos resultados dos primeiros nove meses deste ano, período em que a empresa revelou um crescimento do negócio das telecomunicações e uma “forte recuperação” na área do cinema e audiovisuais cujas receitas cresceram 8,3% para 88,4 milhões.

A Nos lucrou 138,1 milhões de euros entre janeiro e setembro, um aumento de 10,4% face ao mesmo período de 2018, com as receitas a crescerem 1,5%, para 1,19 mil milhões de euros. Um crescimento que foi mais modesto no negócio das telecomunicações, ainda assim de 1,1%, para 1,12 mil milhões de euros, de acordo com a empresa.