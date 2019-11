Europa está em alta. A expectativa quanto à formalização de um acordo entre os EUA e a China que ponha fim à guerra comercial está a animar os investidores, puxando pelas bolsas da região. Em Lisboa, a tendência é positiva, depois da queda na sessão anterior. A Nos destaca-se nos ganhos depois dos resultados.

Enquanto o Stoxx 600, o índice que agrega as maiores empresas da Europa, soma 0,3%, o DAX, na Alemanha, que conta com várias cotadas dependentes do comércio internacional, destaca-se ao somar 0,6%. Lisboa está também a valorizar, corrigindo da queda na última sessão, embora os ganhos sejam mais tímidos. O PSI-20 soma 0,57% para 5.256,93 pontos.

É a Nos que se destaca em Lisboa. A operadora liderada por Miguel Almeida avança mais de 2% para 5,33 euros depois de ter revelado que lucrou 138,1 milhões de euros entre janeiro e setembro, um aumento de 10,4% face ao mesmo período de 2018 que resulta do crescimento do negócio das telecomunicações e de uma “forte recuperação” na área do cinema e audiovisuais.

Também a reagir positivamente a resultados está a Sonae Capital, que soma 1,35% para 75 cêntimos, depois de revelar que teve lucros (contra os prejuízos registados nos primeiros nove meses do ano passado).

Destaque também para os CTT que somam 1,27% para 3,022 euros, um máximo de oito meses, no dia em que o ECO revela que o Banco CTT deixou de perder dinheiro, podendo apresentar resultados positivos já em 2020. O BCP, que revela contas esta quinta-feira, soma 0,86% para 21 cêntimos.

Galp e Jerónimo Martins também ajudam a bolsa, com subidas em torno de 0,5%, enquanto a EDP impede uma subida mais expressiva do índice nacional ao recuar 0,72% para 3,707 euros.