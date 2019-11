Revista de imprensa internacional

As negociações entre os EUA e a China voltam à ribalta, com a indicação por parte do governo chinês de que já há um acordo para a retirada faseada de tarifas. Os mercados financeiros também estão em destaque perante a possibilidade de uma OPA da Euronext sobre a bolsa espanhola e o interesse da Xerox em adquirir a HP, mas também pelo facto de a banca de investimento ter pedido uma redução de horários às bolsas europeias. Nota ainda para a acusação nos EUA a dois ex-trabalhadores do Twitter por espionagem em nome da Arábia Saudita.

Bloomberg

EUA e China acordam retirar tarifas por fases

O porta-voz do Ministério do Comércio chinês anunciou, esta quinta-feira, que a China e os EUA chegaram a acordo para retirar as tarifas por fases. Contudo, esse acordo poderá só vir a ser assinado em dezembro, ao invés de em novembro como inicialmente previsto, segundo a Bloomberg. O montante de tarifas que vão ser retiradas na primeira fase dependerá do “conteúdo” exato do acordo, esclareceu o porta-voz. Esse acordo comercial, ainda que limitado, deverá ser assinado pelos líderes dos dois países numa cimeira, encontro que poderá derrapar deste mês para dezembro.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso livre, conteúdo em inglês).

Expansíon

Euronext estuda possível OPA sobre a bolsa espanhola

A Euronext — plataforma que a par da praça portuguesa integra outros seis mercados bolsistas europeus — está a avaliar a possibilidade de lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a bolsa espanhola, noticia o Expansíon. O jornal espanhol cita a Bloomberg que terá ainda conseguido apurar junto de fonte próximas que a Euronext estará também a avaliar uma oferta sobre a bolsa de Milão, caso a bolsa de Londres necessite de se separar desta para ter a aprovação dos reguladores à compra da Refinitiv. Em qualquer dos casos, estarão para já a decorrer apenas negociações informais.

Leia a notícia completa no Expansíon (acesso livre, conteúdo em espanhol).

TechCrunch

Xerox quer comprar HP

A HP confirmou que estão em curso negociações com a Xerox para que esta última adquira a primeira. A notícia foi inicialmente avançada pelo Wall Street Journal, que adiantava que a Xerox podia oferecer mesmo mais de 27 mil milhões de dólares pela empresa fundada por David Packard, Bill Hewlett, Martin Atalla. A HP já veio confirmar que o assunto está a ser discutido entre as duas empresas e que recebeu uma oferta da Xerox, na terça-feira.

Leia a notícia completa no TechCrunch (acesso livre, conteúdo em inglês).

The Wall Street Journal

Dois ex-trabalhadores do Twitter acusados de espiarem em nome da Arábia Saudita

A justiça norte-americana acaba de acusar dois antigos trabalhadores do Twitter de terem espiado em nome da Arábia Saudita através desta plataforma. Os alvos terão sido ativas sauditas, cujos dados terão sido fornecidos pelos trabalhadores em causa às autoridades do reino. Os trabalhadores estão a ser acusados de agirem como agentes ilegais de um Governo estrangeiro.

Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).

Cinco Días

Banca de investimento pede redução de horário às bolsas europeias

Os operadores do segmento de gestão de investimentos da banca, representados pela Associação de Mercados Financeiros a Europa (AFME) e a Associação de Investidores (AI), solicitaram à Bolsa de Londres e a outras praças bolsistas europeias uma revisão dos horários de negociação em todo o continente. Com esse pedido pretendem melhorar a cultura, diversidade e bem-estar nas bolsas e criar mercados mais eficientes. A proposta prevê um horário entre as 10h00 e as 17h00. Ou seja, entre as 8h00 e as 15h00 no caso de Portugal. Atualmente a bolsa de Lisboa negoceia entre as 8h00 e as 16h30.

Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).