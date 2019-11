O grupo de ginásios de baixo custo VivaGym adquiriu a totalidade da rede catalã Duet Fit, somando 92 ginásios na Península Ibérica e estimando terminar 2019 com uma faturação de 90 milhões de euros, foi anunciado esta sexta-feira.

Depois de ter comprado a cadeia portuguesa Fitness Hut em 2018, o grupo VivaGym comprou a empresa Duet Fit, uma rede de ginásios localizada em Barcelona e “líder deste setor na Catalunha”, segundo um comunicado enviado às redações, num acordo liderado pelo fundo de investimento Bridges Fund Management.

O grupo estima, assim, terminar o ano com uma faturação de 90 milhões de euros e 320 mil sócios. Tendo em conta os resultados, antes anunciados, que indicavam um volume de negócios acima dos 60 milhões de euros em 2018, um aumento de 21% em relação a 2017, esta estimativa para este ano representa uma subida de cerca de 50% da faturação. Com esta aquisição, a empresa soma 92 ginásios na Península Ibérica, dos quais 43 estão em Portugal e 49 em Espanha.

“Com esta operação, consolidamos a nossa liderança dentro do setor de fitness nos dois países. Um dos objetivos para 2019 passava por consolidar a nossa presença na Catalunha, e mais concretamente em Barcelona, por ser uma região com enorme potencial, que encaixa no nosso modelo de negócio”, refere hoje, em comunicado, o presidente executivo do Grupo VivaGym, Juan del Rio Nieto.

Gradualmente, a Duet Fit funcionará sob o nome de VivaGym, com Juan del Río Nieto à frente do grupo. De acordo com a empresa, os mais de 140 trabalhadores que faziam parte do Duet Fit vão ser integrados no Grupo VivaGym, que passa a contar com mil colaboradores na Península Ibérica, mantendo os seus postos de trabalho e as mesmas condições laborais.

O objetivo do grupo de ginásios para o próximo ano é o de alcançar os 110 ginásios e uma faturação de mais de 115 milhões de euros, mantendo a liderança em Portugal e Espanha.