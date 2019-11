Hoje nas notícias: Novo Banco, Montijo e Tancos

O Novo Banco vai pedir mais 700 milhões ao Fundo de Resolução. O último dia das semana fica também marcado por duas novas notas sobre o novo aeroporto do Montijo e por mais desenvolvimentos no caso Tancos. Já o site do Governo que outrora promoveu encontros entre cidadãos para discutir a União Europeia, promove agora encontros amorosos.

Novo Banco vai pedir mais 700 milhões ao Fundo de Resolução

O Novo Banco prepara-se para pedir ao Fundo de Resolução 700 milhões de euros, avança o Jornal Económico nesta sexta-feira, valor que servirá para cobrir o buraco aberto nas contas do banco e fazer face às necessidades de capital. Trata-se de um valor superior à necessidade inscrita pelo Governo no Programa de Estabilidade 2019-2023. Este previa uma quantia de 600 milhões de euros.

“Aeroporto do Montijo não vai ter ligação ferroviária direta”

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, garante que o novo aeroporto do Montijo não irá ter uma ligação ferroviária direta, apenas um shuttle rodoviário para a estação do Pinhal Novo, com chegada a Lisboa pela ponte 25 de Abril. Lacasta salienta ainda que as acessibilidades não estão incluídas nos 48 milhões de euros contabilizados como despesa suplementar a cargo da ANA Aeroportos de Portugal, presumindo-se que tais gastos ficarão a cargo do Estado.

Estudo ambiental do Montijo ignora aumento de CO2

O grupo de cientistas portugueses que contestou o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do novo aeroporto do Montijo diz que a previsão para a totalidade das emissões de gases poluentes a libertar até 2025 em resultado da nova infraestrutura apenas contempla “uma parte residual” das emissões que serão geradas. Mais em específico, só considera as emissões terrestres, ficando de fora as emissões de gases de efeito de estufa, que serão o grosso.

Antigo site do Governo promove agora encontros amorosos

O site da Internet que antes pertencia ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e servia para promover encontros com cidadãos para discutir a União Europeia é agora morada para encontrar encontros amorosos. O site é exatamente o mesmo, só que agora em vez de se discutir o projeto comunitário, discutem-se e promovem-se “encontros seguros”, “sexuais” e de “poliamor, relações a mais que dois”. Dá ainda diversos conselhos para “ter sucesso” em encontros marcados através da Internet e como lidar com “infidelidade conjugal”. O Governo já foi alertado e tomou medidas para corrigir a situação.

Procuradores de Tancos ignoraram pista de tráfico de armas para Guiné-Bissau

O despacho de acusação do processo de roubo de pistolas Glock por um polícia do armeiro da PSP durante 2017 revela que este negócio tinha como intermediários os principais suspeitos do assalto aos paióis de Tancos. O mesmo despacho indica que essas armas iriam sair do país, em direção a Guiné-Bissau, camufladas em caixas de ovos exportadas para esse país por um empresário avícola de Ansião. E apesar dos traficantes que intermediariam essa venda serem os mesmos que estão envolvidos no caso de Tancos esta pista não foi considerado neste último processo.

