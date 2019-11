O Tesouro português vai na próxima quarta-feira aos mercados tentar levantar entre 750 e 1.000 milhões de euros, com o objetivo de remunerar os investidores dentro de 10 anos, anunciou esta sexta-feira a agência que gere a dívida pública portuguesa.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 13 de novembro pelas 10:30 horas um leilão da OT com maturidade em 15 de junho de 2029, com um montante indicativo entre EUR 750 milhões e EUR 1000 milhões”, diz a nota enviada à comunicação social.

A 11 de setembro, Portugal foi ao mercado buscar 600 milhões de euros a 10 anos, tendo a taxa de colocação ficado em 0,264%. A procura foi 2,11 vezes superior à da oferta.

Portugal vai aos mercados numa altura em que tem conseguido financiar-se a juros baixos e aumentar a diferença face aos juros espanhóis, quando a instabilidade política no país vizinho tem levado a yield espanhola a tocar máximos.

O Governo português prevê que o ano feche com um rácio de dívida pública de 119,3% do PIB, melhor do que indicam as previsões da Comissão, mas ambos a apontar para uma correção face ao ano anterior.

