CTT tombam mais de 3% em dia de perdas na bolsa de Lisboa

Após dois dias de subidas, a bolsa nacional encerrou a primeira sessão da semana no vermelho. O PSI-20 sofreu a pressão negativa dos “pesos pesados” BCP e EDP Renováveis. Mas, após um tombo de mais de 3%, coube aos CTT o destaque negativo desta sessão em Lisboa.

O PSI-20 desvalorizou 0,24%, para os 5.294,47 pontos, com sete dos 18 títulos no vermelho, um inalterado — a REN, nos 2,75 euros por ação — e os restantes dez em alta. Já os demais índices europeus dividiram-se entre ganhos e perdas, num dia marcado pelo rescaldo das eleições em Espanha que deram a vitória ao PSOE, mas maior dificuldade para formar Governo. O índice espanhol IBEX acabou por encerrar a perder uns ligeiros 0,06%.

O sentimento negativo que se assistiu na bolsa nacional acabou por ser influenciado pelo recuo de 1,02%, para os 21,43 cêntimos, das ações do BCP. Isto num dia em que a Moody’s baixou a perspetiva de evolução do rating dos bancos portugueses de “positiva” para “estável”, justificando a decisão com o abrandamento da economia nacional.

Nota negativa ainda para o recuo da EDP Renováveis, cujas ações encerraram com perdas de 0,58%, para os 10,22 euros, e em contraciclo com a casa-mãe EDP, que somou 0,14%, para os 3,69 euros.

Contudo, o grande destaque negativo desta segunda-feira foram os CTT. Os títulos da empresa e correios apresentaram o segundo pior registo do PSI-20, sofrendo um tombo de 3,43%, para os 3,044 euros, resultado da tomada de mais-valias depois do anúncio de que a empresa fez uma parceria com a AliExpress para entregar em Portugal milhares de encomendas do Dia dos Solteiros (a Black Friday da China).

Evolução das ações dos CTT em Lisboa