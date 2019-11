A CRS Advogados participa este mês com os sócios Nuno Pereira da Cruz e Raquel Galinha Roque em eventos internacionais no Brasil e Africa do Sul para a apresentação dos incentivos existentes ao investimento em Portugal.

A sócia Raquel Galinha Roque participa hoje e amanhã na cidade de Joanesburgo no “O Golden Visa Português”, evento focado nas vantagens do programa em Portugal.

No Brasil os eventos decorreram no Rio de Janeiro e São Paulo com um formato “round table” com vários empresários brasileiros, representantes dos sectores da construção civil, área financeira, tecnológica e de serviços. Nuno Pereira da Cruz, managing partner da CRS Advogados refere que os serviços jurídicos solicitados se focam em grandes investimentos, e em especial no sector imobiliário.

A Cruz, Roque, Semião e Associados iniciou a sua atividade em 2015 com três sócios fundadores, Nuno Pereira da Cruz, Raquel Galinha Roque e Telmo Guerreiro Semião. Atualmente a sociedade “full service” está vocacionada para as áreas de atuação de contratualização e contencioso e focada no direito empresarial e tem 10 colaboradores.