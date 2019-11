EMEL oferece primeiro estacionamento pago com Via Verde

Já é possível pagar o estacionamento em Lisboa com a Via Verde Estacionar. O protocolo era conhecido desde outubro, mas entrou formalmente em vigor esta quinta-feira, anunciou a EMEL, num comunicado.

Para incentivar o uso da aplicação, a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) vai oferecer a todos a primeira sessão de estacionamento. Porém, a campanha de lançamento é apenas válida até 12 de dezembro.

A EMEL tinha aberto um concurso público para permitir a entrada de “novos operadores de serviços de cobrança eletrónica” para o estacionamento na capital. A concessão acabou por ser adjudicada à marca da Brisa, como tinha revelado o presidente do Conselho de Administração da empresa, Vasco de Mello, num evento em outubro.

Na altura, segundo Vasco de Mello, a entrada em funcionamento da Via Verde Estacionar em Lisboa significa o “triplicar” do número de lugares de estacionamento suportados pela Via Verde. Concretamente, estão em causa “75 mil lugares”, revelou a EMEL esta quinta-feira.

“A Via Verde propõe-se ter uma oferta integrada de serviços de mobilidade, eficientes, acessíveis e fáceis de usar. A entrada em serviço do serviço Via Verde Estacionar em Lisboa é um marco fundamental na concretização do nosso objetivo de proporcionar mobilidade eficiente para as pessoas e completa a nossa oferta em toda a área metropolitana de Lisboa”, afirmou Luís Natal Marques, presidente da EMEL, num comunicado.

Com a entrada em Lisboa, a aplicação da Brisa passa a permitir pagar o estacionamento em sete municípios da Grande Lisboa. Segundo dados avançados na mesma nota, a Via Verde Estacionar fechou o mês de outubro com “perto de 60 mil clientes”.