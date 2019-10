Vai poder pagar estacionamento em Lisboa com Via Verde

A Câmara Municipal de Lisboa adjudicou o pagamento do estacionamento de superfície na capital portuguesa à Brisa, o que significa que vai ser possível pagar através da aplicação móvel Via Verde Estacionar.

A informação foi revelada esta quinta-feira pelo presidente do Conselho de Administração da empresa, Vasco de Mello, que indicou que a parceria vai permitir à empresa “triplicar” o número de lugares de estacionamento suportados pelo ecossistema Via Verde.

O líder da Brisa falou na esteve na Portugal Mobi Summit 2019, que se realiza esta semana no campus da Nova SBE, em Carcavelos. Na conferência, transmitiu uma mensagem de adaptação da empresa à revolução no setor da mobilidade: “Tomámos a decisão de adaptar o modelo de negócio à transformação estrutural em curso”, admitiu Vasco de Mello. Uma das medidas já em curso assentou na transformação da marca Via Verde — conhecida pelas portagens das autoestradas — em todo um ecossistema “multimodal, conectado, colaborativo, ecoeficiente e focado no indivíduo”.

Para tal, a empresa está a estudar o alargamento da Via Verde ao abastecimento, às áreas de serviço e ao setor dos seguros, tendo já sido firmada uma parceria com a Fidelidade. “Hoje, o ecossistema Via Verde exprime bem o que a mobilidade representa para a Brisa. Envolve o pagamento de portagens, com o identificador, mas vai muito mais longe”, salientou.

