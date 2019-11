A economia da Zona Euro voltou a crescer 0,2% no terceiro trimestre do ano, tal como já tinha acontecido nos três meses anteriores, permitindo assim a Portugal crescer acima da média num trimestre em que a economia abrandou de forma pronunciada (de 0,6% para 0,3%). Portugal cresce acima da média da zona euro há sete trimestres consecutivos.

Entre os 20 países para os quais há dados disponíveis para a União Europeia, quatro cresceram ao mesmo ritmo e outros quatro cresceram menos que Portugal.

As maiores economias conseguiram estabilizar o ritmo de crescimento no terceiro trimestre do ano, com a Alemanha (de forma marginal) e o Reino Unido a conseguirem evitar um cenário de recessão técnica. França, Itália e Espanha cresceram ao mesmo ritmo, em comparação com trimestre anterior, ainda em níveis baixos.

Com exceção da Alemanha e do Reino Unido, só houve três economias — entre os 20 Estados-membros da União Europeia cujos dados estão disponíveis — que viram as suas economias crescer mais.

Ainda assim, num cenário de manutenção, o crescimento da Zona Euro voltou a ser de 0,2% e o da União Europeia acelerou em uma décima, para os 0,3%, com Portugal a igualar este valor.

Em termos homólogos, Portugal está numa melhor situação. Apesar de se encontrar exatamente a meio da tabela (nove países crescem mais, e outros nove crescem menos), o crescimento da economia portuguesa no terceiro trimestre foi de 1,9%, quando se compara com o mesmo trimestre de 2019.

Na Zona Euro, em termos homólogos, a economia cresceu apenas 1,2%, o mesmo ritmo de crescimento verificado entre abril e junho. Na União Europeia o crescimento foi de 1,3%, um abrandamento de uma décima.