Ficou sem likes? Testes do Instagram chegam a todo o mundo

Já não consegue ver quantos likes as imagens que aparecem no Instagram? Então faz parte das contas nas quais a rede social está a testar eliminar os “corações” que uma foto recebe. Depois de fazer a experiência em sete países, o Instagram estendeu os testes ao resto do globo.

Quando abrir a aplicação, vai logo perceber que algo está diferente, já que terá um aviso de que faz parte dos testes. Nesta experiência, o utilizador vai continuar a saber quantos likes tem e quem gostou das suas publicações, mas as outras pessoas não vão conseguir ver esta informação.

“O feedback dos testes iniciais na Austrália, Brasil, Canadá, Irlanda, Itália, Japão e Nova Zelândia foi positivo“, adianta a plataforma de partilha de imagens, no Twitter. Ainda assim, “esta é uma mudança fundamental no Instagram e, portanto, continuamos o teste para aprender mais com a comunidade global”, explica.

Focar no que se partilha na plataforma e não nos likes é o objetivo desta mudança. Mas o desaparecimento destes dados motivou preocupações por parte de influencers, que trabalham com marcas e patrocínios para criar conteúdo na aplicação. Respondendo a estes receios, o Instagram deixa a garantia de que está a “pensar ativamente nas maneiras de os criadores comunicarem valor aos parceiros”.