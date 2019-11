Hoje nas notícias: Mexia, IRS e máquina do Fisco

O presidente da EDP, António Mexia, defende que a parceria com a China Three Gorges tem de ser vantajosa para as duas empresas e que não pode permitir que “um acionista interfira ou impeça o desenvolvimento do plano estratégico”. Mais destaques nas notícias: o englobamento dos rendimentos prediais no IRS é uma medida que ainda está em estudo e não é certo que avance já no Orçamento do Estado para 2020. E a Autoridade Tributária tem um sistema informático cujos servidores estão em local secreto e correm centenas de programas capazes de analisar 600 mil faturas por hora.

Mexia diz que não pode permitir que acionistas interfiram no plano estratégico da EDP

O presidente da EDP, António Mexia, defende que a parceria com a China Three Gorges tem de ser vantajosa para as duas empresas e que não pode permitir que “um acionista interfira ou impeça o desenvolvimento do plano estratégico”, um recado deixado aos acionistas chineses numa entrevista ao Jornal Económico, em que também aponta o Japão como um mercado que pode vir a ser importante. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago)

Governo esvazia englobamento das rendas no IRS

O englobamento dos rendimentos prediais no IRS é uma medida que ainda está em estudo e não é certo que avance já no Orçamento do Estado para 2020, tal como disse o primeiro-ministro no Parlamento. No entanto, seja qual for a opção (avançar já em 2020 ou só em 2021) terá caráter simbólico, será o reflexo de outra medida não fiscal e terá um impacto limitado na receita. A medida não está sequer a ser tratada no Ministério das Finanças. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Máquina do Fisco analisa 600 mil faturas por hora

A Autoridade Tributária tem um sistema informático cujos servidores correm centenas de programas capazes de analisar 600 mil faturas por hora. As máquinas do Fisco são importantes ao ponto de a sua localização ser secreta, estando abrangida pela lei do segredo de Estado. Foi com este sistema que os inspetores fiscais já identificaram este ano 41 mil divergências entre o que é a realidade económica e o que foi declarado pelos contribuintes. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Secretas vigiam guerra pelo controlo das polícias

O novo grupo anónimo designado de Comissão pela Dignidade e Dignificação dos Polícias acusa o Movimento Zero, também anónimo, e também a PSP e GNR de estarem ligados à extrema-direita e de incentivarem a violência. Esta guerra surge em vésperas de uma manifestação das polícias e está a ser seguida de perto pelas secretas. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago/link indisponível)

Um terço dos procuradores deixa departamento que tem casos sensíveis

Um terço dos procuradores que integram o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a unidade especializada do Ministério Público e que tem em mãos os inquéritos mais complexos, vão deixar aquele departamento do Ministério Público. A saída vai permitir a renovação dos quadros do DCIAP, que passará a contar com 40 procuradores, mais quatro magistrados do que tinha. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)