A empresa alemã de investimentos imobiliários Patrizia tem disponíveis entre 300 a 500 milhões de euros para investir em Portugal e Espanha já no próximo ano. De acordo com o Expansión (conteúdo em espanhol), as intenções são de manter este ritmo de investimento durante os próximos três anos. O foco será o mercado de escritórios, residencial e logístico.

“Os nossos planos não são crescer simplesmente por crescer, mas sim gerar o maior valor possível aos nossos investidores”, disse Eduardo de Rosa, o novo diretor-geral da Patrizia no mercado ibérico.

“Os segmentos em que prevemos centrar-nos nos próximos meses serão de escritórios, residencial e logístico, sem descartar outro tipo de ativos caso apareçam como potenciais oportunidades”, continuou.

A carteira da empresa, que compra ativos em representação de fundos de investimento, é constituída essencialmente por ativos de retalho (29%), escritórios (27%), logística (19%), residencial (12%) e hoteleiro (12%). Nos últimos 12 meses, a Patrizia investiu 310 milhões de euros na Península Ibérica, num total de 30 propriedades.

Dentro destes investimento destaca-se a compra de um quarteirão no Cais do Sodré, que comprou em julho por cerca de 28 milhões de euros. O imóvel vai ser transformado num hotel de quatro a cinco estrelas com mais de 100 quartos.