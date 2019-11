A KLM Royal Dutch Airlines é a primeira companhia aérea do mundo a reciclar garrafas PET para produzir ferramentas de reparação e manutenção das suas aeronaves. No final de cada voo as garrafas vazias são recolhidas e transformadas em filamento que é o material usado nas impressoras 3D. Através deste processo as garrafas de água vazias que iam parar ao lixo, muitas vezes ao oceano, vão ser parte integrante de um equipamento impresso em 3D, poupando tempo e dinheiro à empresa.

Da mesma maneira que as impressoras normais utilizam tinta, as impressoras 3D utilizam filamento. A KLM costumava comprar esse material a fornecedores externos. Depois de terem implementado esta medida, as garrafas de plástico vazias usadas nos voos são entregues a uma empresa de reciclagem, que as converte em grãos de plástico de alta qualidade, o principal material do filamento. As toneladas de garrafas de plástico que são retiradas todos os anos dos aviões no aeroporto Schiphol de Amesterdão são, assim, transformadas nesse material usado nas impressoras 3D.

“Estamos continuamente a investir em produtos e processos sustentáveis e inovadores. Para os nossos clientes, para a sociedade e para os nossos próprios funcionários. É fantástico ver como somos capazes de produzir produtos úteis a partir de resíduos”, afirmou Ton Dortmans, vice-presidente executivo, em comunicado.

Desde o momento que a KLM começou a fornecer garrafas PET como matéria-prima, o custo desse filamento caiu de 60 euros o quilo para apenas 17 euros. O departamento de engenharia da KLM (Engineering & Maintenance) já utiliza, há algum tempo, impressoras 3D para acelerar os processos de reparação e manutenção. Segundo o comunicado, atualmente a Engineering & Maintenance utiliza diariamente cerca de um quilo e meio de filamento de alta qualidade.

Em 2018, a KLM reduziu os resíduos em 9%, mas a missão ainda agora começou. A companhia aérea quer reduzir o volume de seus resíduos em 50% no período de dez anos, em relação aos níveis de 2011. O objetivo é produzir menos resíduos e tornar o processo circular.