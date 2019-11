De acordo com a Forbes, só no ano passado foram parar ao oceano cerca de nove milhões de toneladas de plástico. A sustentabilidade é uma necessidade cada vez mais emergente e já estão a ser feitos esforços nesse sentido. Os campos de golfe não são exceção e estão a juntar-se a este movimento global com a missão de reduzir a pegada ambiental e eliminar o plástico. A nível mundial já existem alguns campos de golpe ecológicos e um deles é português, o Troia Golf. Um trunfo de um país que foi considerado o “Melhor Destino de Golfe do Mundo”, pelo quinto ano consecutivo, no World Golf Awards de 2018.

Este levantamento foi feito pelo ‘The golfscape Blog‘.