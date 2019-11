Nuno Zigue foi confirmado pelo Banco de Portugal como novo presidente do Banco Santander Consumer Portugal, o banco do grupo espanhol Santander especializado no crédito ao consumo.

Zigue tinha sido nomeado CEO do Santander Consumer Portugal em dezembro do ano passado e recebeu agora “luz verde” do regulador para iniciar funções, segundo adiantou esta segunda-feira a instituição financeira.

“O setor financeiro está confrontado, tanto em Portugal como no estrangeiro, com o desafio da adaptação aos novos modos digitais de consumo, assegurando o cumprimento de um contexto regulatório cada vez mais exigente. Essa tendência requer das instituições financeiras a capacidade de evoluir, com agilidade e com segurança”, diz Nuno Zigue em comunicado.

“É por isso uma oportunidade poder conduzir o Banco Santander Consumer neste contexto de transformação, no qual nos propomos corresponder à expectativa dos consumidores de aceder, por via digital, a soluções de crédito, de forma transparente, rápida e segura”, acrescenta.

Nuno Zigue é formado em Direito pela Universidade de Lisboa, com pós-graduação em Gestão no ISCTE, possui ainda um MBA pela Universidade de Pittsburgh e, em 2018, frequentou o Oxford Fintech Program.

O Banco Santander Consumer Portugal é uma unidade especializada detida pelo grupo Santander a operar no financiamento ao setor automóvel, na área dos bens de consumo, cartões de crédito, co-branded e empréstimos pessoais. O Santander detém ainda o Totta em Portugal.

Em julho, o ECO noticiou que o banco tinha reduzido em 15% a sua força de trabalho, depois de ter rescindido com cerca de 30 trabalhadores. Apesar do ajustamento, a instituição disse que mantinha compromisso no mercado português.