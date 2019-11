People analytics, o epicentro da mudança

O departamento de recursos humanos não costuma ser o mais popular nas empresas. Geralmente, não é bom sinal ser chamado ao escritório do responsável de RH e, para além disso, muitos dos processos e ações deste departamento ainda são baseadas no instinto e na intuição – sem recurso a análises consistentes que justifiquem a tomada de decisão. A verdade é que, tradicionalmente, os departamentos de RH tendem a recolher uma quantidade significativa de dados, mas não transformam esses dados em conhecimento decisivo para uma tomada de decisão.

No entanto, hoje, a gestão dos recursos humanos começa a sentir algumas nuances provocadas pela transformação digital. O avanço tecnológico está a levar os gestores a adotar uma abordagem mais direcionada para a análise de dados relativos à performance das pessoas, dando origem ao “people analytics” ou, em português, “analítica de pessoas”.

Visto ser um tema recente, não existe muita informação sobre o assunto. No entanto, a nível científico, a definição mais conhecida do conceito foi realizada por Heuvel & Bondarouk que consideraram a people analytics como uma forma de identificar e quantificar, de forma sistemática, os resultados da performance dos ativos humanos das empresas.

De acordo com estes especialistas, esta abordagem na gestão dos recursos humanos terá um impacto comprovado nos resultados das organizações sendo que, já no ano de 2025, a analítica de pessoas será adotada por grande parte das empresas.

Esta análise pode apresentar três tipos de abordagem. Ela pode ser descritiva, prescritiva ou, ainda, preditiva. Quando fundamentada em dados relacionados com o desempenho passado dos colaboradores, e recorre a técnicas e tecnologias de business intelligence para a sua análise, como dashboards ou reports, é chamada descritiva.

Por outro lado, quando são adotadas ferramentas de simulação, algoritmos de otimização e os chamados Group Support Systems para recolher e analisar dados, ela passa a ser prescritiva.

Finalmente, a analítica de pessoas é preditiva quando são utilizados dados e técnicas como o media mining, data mining, time series forecasting, entre outros, com o objetivo de identificar padrões, antever e prevenir futuras ocorrências.

A analítica de pessoas ajuda a identificar e, principalmente, a quantificar as relações entre as competências das pessoas e os resultados obtidos pela organização. Recorrendo à análise de dados, a gestão dos recursos humanos tem as ferramentas necessárias para fazer uma verdadeira gestão de pessoas.

Poderosas ferramentas no tratamento e análise de dados

Apesar do termo people analytics ser recente, há vários anos que existem soluções que ajudam as organizações a extrair dados analíticos relacionados com os seus recursos humanos. Uma dessas soluções é o PRIMAVERA Office Extensions (POE), uma aplicação a partir da qual é possível aceder a estatísticas variadas sobre os colaboradores, como informação relativa a faltas, horas extra, saídas e rotatividade de pessoal, gastos, etc.. Nesta solução já estão incluídos de raiz diversos mapas de gestão que são atualizados em tempo real, mas cada empresa pode incorporar as fórmulas que entender para extrair análises à medida das suas necessidades.

Para uma visão mais global das suas pessoas, os gestores de RH podem optar pelo PRIMAVERA Business Analytics, uma solução puramente analítica, que recolhe informação de diversas fontes de dados e disponibiliza dashboards com indicadores variadíssimos sobre áreas como ações de Higiene e Segurança e Saúde no Trabalho (HSST), a evolução e a distribuição dos custos com pessoal, necessidades de formação, valor das ajudas de custo, distribuição de colaboradores por departamento, resultados obtidos, entre muitos outros indicadores.

Com toda a informação disponibilizada por estes sistemas, é muito mais fácil implementar uma estratégica de people analytics alinhada com a estratégia global das organizações.